Martina: “Ho scelto di correre per realizzare una rottura generazionale che metta al centro giovani e donne”

Agenperss. “Le primarie devono essere il primo passo verso un nuovo soggetto politico. Per passare dal Partito democratico ai democratici. Al plurale”. Vuol dire che questo sarà l’ultimo congresso del Pd? “O il primo di una nuova stagione” dichiara Maurizio Martina, segretario uscente e terzo tra i candidati più quotati a scendere in campo per la leadership”-.

“Ho scelto di correre per tenere fede all’appello all’unità dell’ultima manifestazione di Piazza del Popolo, per trovare idee fresche per la sinistra, per realizzare una rottura generazionale che metta al centro giovani e donne. E “per non assistere a congresso referendum. E una candidatura di squadra, vogliamo uscire dalla logica di un confronto tra renziani e antirenziani. Altrimenti diventa una sfida tra tifoserie o peggio tra ultrà”.