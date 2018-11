Matteo Renzi: “Mi preoccupa l’incapacità di Conte e Tria”

“Non è mai troppo tardi per il buon senso. Rilancio l’appello: fermatevi! Abbassate il deficit. E cambiate le misure: con i condoni e i redditi di cittadinanza l’Italia non cresce. La Camera sta per votare la manovra: presentate subito un maxi-emendamento del governo e lo spread scenderà. Non mi piace solo criticare: alla Leopolda con Padoan abbiamo offerto una contromanovra: dimezza lo spread e abbassa le tasse. Fatelo per l’Italia, non per noi. Abbandonate la vostra strategia suicida – conclude Renzi -“.