Roma. 14enne muore precipitando dal sesto piano. I genitori stavano dormendo

Agenpress – E’ accaduto in zona Ostiense a Roma dove una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere precipitata dal sesto piano del palazzo in cui abitava. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto emerso, i genitori avrebbero raccontato di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante che, poco prima delle 9.30 di domenica, ha lanciato l’allarme chiamando la polizia: per lei non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti con il magistrato e il medico legale per cercare di ricostruire l’accaduto.

Anche se al momento il suicidio sembra essere l’ipotesi più accreditata, gli inquirenti non escludono alcuna pista. La 14enne quando è stata trovata aveva infatti il cellulare in mano: tra le ipotesi il gesto volontario, magari dopo aver ricevuto un messaggio sgradito, o la caduta accidentale durante un selfie estremo.