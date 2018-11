Susanna Camusso: “I nuovi nazionalismi se la prendono con i più deboli, usano la paura per avere consenso”

Agenpress. “Il nodo fondamentale è contrastare i nuovi nazionalismi, che porteranno solo muri e barriere. In un mondo globalizzato teorizzare un Paese autosufficiente è una follia economica – ha spiegato -, che ricadrà direttamente sulle condizioni dei lavoratori. I nuovi nazionalismi se la prendono con i più deboli, usano la paura per avere consenso, ma questa non è capacità di governo bensì vigliaccheria e volontà di sottrarsi dai problemi reali” – dichiara il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso – .

L’esecutivo cerca un nemico per non affrontare le questioni: “È una politica di destra – secondo Camusso -, che proprio al blocco sociale di destra si rivolge. Una destra che ha come ideologia il neoliberismo, che pensa che le diseguaglianze vanno bene e non ha alcuna idea di sviluppo”. Lo dimostra la manovra economica: “Ci raccontano che è una svolta per il Paese, ma dentro ci sono condoni, flat tax, nessuna lotta alla corruzione. C’è l’idea di abbassare le tasse sempre e comunque, ma senza gettito fiscale arriva solo la cancellazione progressiva dei servizi e del welfare. Un governo – dunque – che ritiene che il miglioramento individuale può essere raggiunto a sfavore dei più deboli e allargando ancora le diseguaglianze”. La sicurezza poi “non è quella di Salvini, non è avere una pistola in casa. Non esistono persone illegali. La sicurezza è solidarietà, accoglienza dei migranti, azione collettiva”.

“La povertà oggi è fatta da giovani, ragazzi, donne sole – ha proseguito -: questi non vengono inclusi nella società, non hanno accesso a istruzione e lavoro, e una pura politica di assistenza aumenterà solo la marginalità. Troppi hanno pensato che la politica possa fare a meno del mondo del lavoro. Non a caso la nostra Carta dei diritti universali parte da un punto fondamentale: un lavoratore è sempre tale, qualunque sia il suo impiego e tipologia di contratto. L’unica risposta possibile è nella riunificazione del lavoro”.