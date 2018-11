Antitrust: no a sovrapprezzi per uso carte di credito

Agenpress. L’Autorità Antitrust ha ribadito oggi che il sovrapprezzo per l’uso di carte di credito e di debito è sempre vietato, e costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.

“Bene il richiamo dell’Antitrust. Ma non basta più la moral suasion, servono sanzioni!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non è accettabile che alcuni tabaccai facciano pagare un sovrapprezzo di 1 euro per l’acquisto di sigarette o marche da bollo per il solo fatto si usa la carta di credito. Potevamo accettare un margine di tolleranza non appena entrata in vigore la legge, ma il decreto legislativo n. 218/2017 è stato pubblicato in Gazzetta nel lontano 13 gennaio 2018. Di tempo, insomma, per adeguarsi e conoscerlo ne è passato fin troppo. Qui si tratta di furbetti del quartierino, e ai furbetti, purtroppo, non bastano gli inviti” conclude Dona.