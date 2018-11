Bellanova (PD): “Di Maio, Patuanelli, e quell’arte di infangare che non smette mai…”

Agenpress. “E anche stavolta il senatore Patuanelli ha perso una buona occasione per stare zitto. Quanto emerso circa il lavoro nero nell’azienda del padre di Luigi di Maio, azienda che ha visto il Ministro socio al 50%, non può assolutamente essere confusa o mischiata al depistaggio di cui è invece stato vittima Matteo Renzi. Farlo significa solo voler intorbidare le acque fingendo che tutti i politici siano uguali. Mi spiace per Patuanelli: non lo sono. E infangare per difendersi non paga più.

Di che cosa sarebbe vittima Luigi Di Maio? Perché da quanto emerge la vittima non è di certo lui. Per questo abbiamo chiesto al Ministro di riferire alle aule se il ricorso al lavoro nero è stata una pratica costante ed è proseguita anche negli anni in cui risultava proprietario al 50% dell’impresa familiare. Perché possa raccontarci la sua verità, tranne ovviamente i conflitti familiari che poco hanno a che fare con la sostanza delle cose, e magari anche qualcosa in più sul suo operato al Governo, visto che quando sollecitato su questioni dirimenti per il Paese se la prende con molta calma”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova a proposito di una dichiarazione recente del Senatore Patuanelli.