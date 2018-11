Boschi al papà di Di Maio. Non le auguro di vivere quello che suo figlio ha fatto a mio padre

Agenpress – “Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi, e augurargli di non vivere mai quello che suo figlio e i suoi amici hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia”.

Lo afferma Maria Elena Boschi in un video pubblicato su Twitter con cui commenta la denuncia da parte di un ex operaio dell’impresa del padre di Luigi Di Maio. “Mio padre è stato tirato in mezzo ad una vicenda più grande di lui per il cognome che porta e trascinato nel fango da una campagna di odio: caro signor Di Maio, il fango fa schifo”.