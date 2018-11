DE Lieto. Li.Si.Po. Si allunga l’elenco dei poliziotti feriti mentre sono in servizio

Agenpress – L’ultimo accadimento riguarda un inseguimento avvenuto nella provincia di Brescia dove due poliziotti sono rimasti feriti a causa di un sopraggiunto incidente nel tentativo di catturare alcuni presunti malviventi. Un fatto casuale? no ! il LI.SI.PO. non la pensa così ! Sulla questione è intervenuto Antonio de Lieto Segretario Generale del Libero Sindacato di polizia (LI.SI.PO.) alzando i toni della critica sul silenzio da parte degli esponenti di Governo. – dichiara de Lieto – abbiamo chiesto cosa sta facendo il Governo per ridurre questi accadimenti, nessuna risposta concreta è stata data dagli esponenti di vertice del Ministero dell’Interno, si allunga solo il numero dei feriti nelle file dei poliziotti, senza che sia normato o previsto qualche adeguamento penale per infrenare questi pericoli. Cosa stiamo aspettando chiede de Lieto ? che qualcuno ci rimetta la vita? Esprimiamo la nostra viva solidarietà a questi due ultimi colleghi, come abbiamo fatto per l’altro collega al quale alcuni giorni fa uno straniero a morsi ha tentato di spezzare un dito della mano. Il LI.SI.PO. chiede pene più severe e la certezza che queste siano espiate. Vi è la necessità di dare dei segnali concreti contro una malavita spavalda che la fa sempre più da padrona.