Ius soli. Speranza (MDP). “Ho presentato la proposta di legge, bisogna avere il coraggio di andare controvento”

Agenpress – “Il Dl sicurezza è anticostituzionale e sarà un inferno perché nega il permesso di soggiorno e questo renderà la vita difficile a persone che sono già qui in Italia e saranno senza diritti. Si vuole combattere la clandestinità, ma così si finisce per aumentarla”.

Lo dice Roberto Speranza, Coordinatore nazionale MDP, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul dl sicurezza.

Sullo ius soli. “Bisognava avere il coraggio per approvare lo ius soli –ha dichiarato Speranza-. Adesso che facciamo, abbassiamo le nostre bandiere per non andare controvento oppure presentiamo una proposta alternativa? Io sono per la seconda ipotesi e infatti ho presentato una proposta di legge per lo ius soli. Ad inseguire le destre gli si tira solo la volata”.