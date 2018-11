Kiev. Lavrov. “Dall’Ue sostegno cieco all’Ucraina. A Kharkiv bruciata bandiera russa

Agenpress – Tensione alle stelle tra Mosca e Kiev, dopo il sequestro di tre navi militari ucraine tra il Mar Nero e il Mare di Azov, davanti alle coste della Crimea. A Kiev ci sono state proteste nella notte dinanzi all’ambasciata russa: circa 150 persone si sono radunate dinanzi alla legazione ed hanno espresso la loro rabbia per il sequestro. I manifestanti hanno anche dato alle fiamme un’auto della sede diplomatica. Mosca ha chiuso ieri lo Stretto di Kerch, unico collegamento marittimo con il mare di Azov, dopo un’incursione della Marina ucraina che Mosca ha definito “una provocazione”: tre navi ucraine, dirette dal Mar Nero verso lo Stretto, non hanno chiesto il permesso di transito per dirigersi al porto di Mariupol, un gesto che le autorità russe considerano un affronto in grado di provocare “un conflitto regionale”. Kiev ha da parte sua accusato la Russia di aver aperto il fuoco, ferendo tre marinai, e di aver sequestrato le tre navi della flotta navale ucraina. Mosca ha confermato il sequestro delle tre navi.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, definisce l’incidente avvenuto nello Stretto di Kerch una “chiara provocazione” da parte di Kiev e accusa l’Ue di fornire un “sostegno cieco” all’Ucraina. “Invitiamo gli sponsor occidentali a far calmare coloro che stanno provando a guadagnare punti politici da questa isteria militare”, spiega Lavrov suggerendo che l’incidente possa essere stato pianificato in vista delle presidenziali in Ucraina del 2019.

Manifestanti hanno bruciato una bandiera russa e hanno lanciato dei fumogeni davanti al consolato russo a Kharkiv, in Ucraina orientale, in segno di protesta. Secondo l’agenzia Unian, i manifestanti chiedono che Kiev tagli i rapporti diplomatici con la Russia e nazionalizzi le società di Mosca in terra ucraina. Chiedono inoltre che l’Ucraina si ritiri dall’accordo del 2003 che consente sia ai battelli ucraini sia a quelli russi di navigare liberamente nel Mare d’Azov.

Il governo ha deliberato di chiedere al Parlamento di dichiarare la legge marziale, dopo l’incidente sullo stretto di Kerch. Proteste e scontri sono scoppiati durante la notte a Kiev: centinaia di manifestanti – rilevano i media internazionali, fra cui Bbc – si sono riuniti sotto l’ambasciata russa e hanno dato fuoco ad auto, fra cui un veicolo diplomatico.