Malan (Forza Italia): Manovra, dietrofront sul 2,4%, ora crescita dell’1,5% inverosimile

Agenpress. La “manovra del popolo” sta affondando sotto i colpi della realtà. Si profila il dietrofront sul 2,4% con tanti saluti ai proclami di non cedere neppure di un millimetro, ma anche con il 2,4% la maggioranza gialloverde non riuscirà a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale. Le risorse stanziate, già prima della retromarcia, non erano sufficienti.

La crescita dell’1,5% è totalmente inverosimile, e abbassa artificiosamente il percentuale del deficit. Per far ripartire il paese servono investimenti e riduzione delle tasse per chi crea lavoro: la famosa ‘ricetta liberale’ di Silvio Berlusconi. Invece abbiamo di fronte più tasse per le imprese, nulla per le famiglie, e assistenzialismo pre elettorale.”

Così l’on. Lucio Malan, vice capogruppo vicario dei senatori di Forza Italia.