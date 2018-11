Manovra. Governo apre all’Europa. Pronto a ridurre il deficit. Salvini. Il 2,4% non è intoccabile

Agenpress – Il deficit previsto per il 2019 può essere ridotto per andare incontro alle richieste della Commissione Europea e ridurre le preoccupazioni degli investitori internazionali che hanno portato a un aumento dello spread. Il primo a parlare di questa possibilità è stato il ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini,

“Il 2,4% del rapporto deficit/Pil non è intoccabile” penso che nessuno sia attaccato a quello, se c’è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6… non è problema di decimali è un problema di serietà e concretezza”.

Oggi è previsto un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra tra Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e i due vicepremier, Di Maio e Salvini. “Noi faremo di tutto per applicare buon senso e ragionevolezza” nella trattativa con Bruxelles sulla manovra, “non vogliamo litigare con nessuno ma chiediamo solo di poter fare quello che gli italiani ci chiedono”. “Il Parlamento è sovrano – continua -, c’è una manovra che viene giudicata e bocciata ancor prima che il Parlamento l’approvi. Siccome siamo una repubblica parlamentare, se il Parlamento apporterà modifiche, miglioramenti, cambiamenti, su quello nessuno potrà dir nulla. Sarebbe auspicabile – aggiunge – che, prima di promuovere o bocciare, si aspettasse la manovra come il Parlamento, che rappresenta gli italiani, l’approverà, e so che in Parlamento ci sono tante proposte, emendamenti, suggerimenti. Mi auguro che da Bruxelles non arrivi nessuna scelta prima che il Parlamento approvi la manovra”.