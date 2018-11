Matteo Renzi: “Oggi la sentenza di secondo grado conferma che l’unica Ladrona è la Lega”

Agenpress. Io me li ricordo i leghisti degli anni Novanta. Erano partiti inneggiando al dio Po, agitavano il cappio in Parlamento e gridavano “Roma Ladrona”. Sembravano onesti, anche loro.

Oggi la sentenza di secondo grado conferma che l’unica Ladrona è la Lega: hanno rubato 49 milioni di € e devono restituirli. Hanno comprato lauree in Albania, hanno portato diamanti in Tanzania, hanno nascosto i soldi chissà dove. Ma quei soldi erano pubblici, erano soldi dei contribuenti: ci rendiamo conto?

E il signor Ministro Salvini che fa? Continua a parlare di gattini e Gattuso o finalmente ci spiega dove la Lega Ladrona ha nascosto i soldi degli italiani?