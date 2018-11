Reddito di cittadinanza. Di Maio. Piano assunzione tutor e ristrutturazione Centri per l’Impiego

Agenpress – “I centri per l’impiego dovranno essere ristrutturati, restano centrali, la cosa su cui stiamo investendo è il tutor o il navigatore”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio annunciando un piano di assunzione straordinaria per i tutor che guideranno chi avrà il reddito di cittadinanza.

Di Maio ha ribadito che il reddito di cittadinanza potrà essere scambiato dal disoccupato alle imprese che assumono, in modo differenziato tra uomini e donne.

“Il reddito è finalizzato al lavoro”, ha detto Di Maio spiegando la filosofia dell’intervento che potrà passare anche dal disoccupato alle imprese: “Quando un’azienda ti assume prenderà per tre mesi il reddito che avrebbe preso la persona come disoccupato e se assume una donna lo sgravio sarà di 6 mesi e equivale sempre all’ammontare del reddito. In pratica il reddito se lo scambiano il disoccupato e l’impresa”. “Non è una cosa nuova E’ sempre stato così”. Centrale sarà la figura del tutor che sarà una sorta di navigatore verso il lavoro per la persona che prende il reddito di cittadinanza: “sarà lui a portarlo in un agenzia o in un centro per l’impiego a formarsi”.