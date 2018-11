Alessandro Bertoldi (Alleanza per Israele): Iran, parole Rouhani aberranti

Agenpress. “Le affermazioni del leader iraniano Rouhani sono antisemite, inaccettabili e aberranti, degne soltanto di un leader di una fazione terroristica. Infatti sabato scorso il presidente dell’Iran ha definito lo Stato d’Israele un “tumore canceroso fondato dai Paesi occidentali per difendere i propri interessi in Medio Oriente”, dichiarazione che non va soltanto a rimarcare il suo antisemitismo ed il suo odio per lo Stato ebraico, ma che suona come un ennesimo invito ai terroristi islamici a colpire Israele, parole come queste sono degne di un leader di una fazione di Hamas, non di un capo di Stato.

Siamo lieti però che la politica italiana trasversalmente abbia da subito espresso sentimenti di condanna per queste parole, lodevole anche l’iniziativa odierna del gruppo Parlamentare del Partito Democratico di sottoscrivere coralmente un appello affinché la comunità internazionale prenda le distanze dal presidente iraniano.

La politica italiana, specie negli ultimi anni mostra grande maturità, rispetto, amicizia e attenzione nei confronti di Israele, unica democrazia del Medio oriente, e questo non può che farci enorme piacere.

Proprio per questo sarebbe forse il momento di passare dalle parole ai fatti, il prossimo anno ricorrerà il 70° anniversario del riconoscimento di Israele da parte dell’Italia ed a questo proposito non possiamo che proporre, per rafforzare le già buone relazioni tra i nostri Paesi e nel segno tracciato dagli Stati Uniti, a cui faranno seguito nei prossimi mesi altri Paesi come il Brasile, che il prossimo anno anche l’Italia possa finalmente riconoscere Gerusalemme quale capitale dello Stato d’Israele e trasferire nella città santa la nostra Ambasciata.

Non vi sarebbe gesto e occasione migliore per celebrare la suddetta ricorrenza, per rispondere alla violenza delle parole d’odio di Rouhani e in generale all’odio antiebraico. Alcuni membri del Governo italiano, a partire dal Ministro Matteo Salvini, si sono già espressi in passato a favore di questa ipotesi, sarebbe il momento giusto per concretizzarla.”

È quanto dichiara in una nota Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele.