Banche: Salvini, userò gomiti in Europa. Unc: bene impegno vicepremier

Agenpress. Si è appena concluso al Mef l’incontro tra il Governo ed i rappresentanti dei risparmiatori truffati nei crack bancari per discutere del Fondo ristoro. Per il Governo era presente il vicepremier Matteo Salvini che, parlando del fatto che l’Europa possa considerare il Fondo come aiuto di Stato, ha dichiarato: “userò i gomiti come un giocatore di rugby anche in Europa per difendere i risparmiatori azzerati”. La sala ha applaudito.

“Bene! Apprezziamo la presenza del vicepremier ed il suo impegno ad aiutare i risparmiatori anche se l’Europa considerasse il Fondo come un aiuto di Stato” afferma Corrado Canafoglia, presente all’incontro in rappresentanza dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Confermata poi la cabina di regia, la possibilità di cumulo delle azioni e la volontà di rimpinguare il Fondo non appena possibile. Ora attendiamo che gli impegni si traducano in atti concreti” conclude Canafoglia.