Istat: a novembre scende fiducia consumatori. Unc: italiani bocciano la manovra o temono per Ue

Agenpress – Secondo i dati Istat resi noti oggi, a novembre scende la fiducia dei consumatori, da 116,5 a 114,8.

“Dato negativo, sul quale pesa il giudizio sfavorevole sulla situazione economica del Paese” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Gli italiani, insomma, bocciano la manovra o, in alternativa, temono per l’innalzamento dello spread oppure si preoccupano per le divergenze con la Commissione Ue e per le possibili sanzioni connesse alla procedura d’infrazione. Precipitano, infatti, sia il giudizio sulla situazione economica dell’Italia, da -44,3 a -54,7, che le attese, da -6,1 a -11,7” prosegue Dona.

“Più equilibrata, invece, la situazione economica delle famiglie: migliora il giudizio, peggiorano le attese” conclude Dona.