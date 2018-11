Le Iene. Altri due operai denunciano di aver lavorato a nero per il padre di Luigi di Maio

Agenpress – Il caso del manovale Salvatore Pizzo, che lavorò per l’azienda senza un contratto regolare e che ha denunciato il fatto alle Iene domenica scorsa, non è l’unico. Nella puntata di stasera vengono intervistati gli altri due operai che avrebbero lavorato in nero per l’azienda del padre di Luigi Di Maio, la Ardima srl di Pomigliano d’Arco, e stasera saranno al centro di un nuovo servizio delle Iene, il programma in onda su Italia 1.

Avrebbero lavorato in nero rispettivamente 8 mesi e tre anni e uno di loro avrebbe fatto causa per contributi e competenze mai versati. Viene, inoltre, interpellato nuovamente il vicepremier che avrebbero promesso ulteriori verifiche.

E’ quanto riferiscono alcuni quotidiani tra cui Stampa, Corriere della Sera, Messaggero e il Fatto, spiegando che secondo gli inviati del programma Filippo Roma e Marco Occhipinti, si allargano le irregolarità dell’impresa edile di famiglia del vicepremier (oggi ne è socio al 50%).

Quindi Infine, secondo il quotidiano La Repubblica, contro il padre di Di Maio potrebbe aprirsi un altro fronte legato ad alcune strutture che si trovano su un terreno di sua proprietà nel vicino comune di Mariglianella, sempre nel napoletano, su cui la polizia municipale ha avviato accertamenti.