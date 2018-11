Le “piante simbolo” delle Regioni italiane

Agenpress. Un’iniziativa singolare ed originale è stata promossa dalla Società Botanica Italiana (con il coordinamento di Lorenzo Peruzzi, professore di Botanica sistematica presso il Dipartimento di Biologia dell”Università di Pisa e Direttore dell”Orto e Museo Botanico) che a chiamato a “votare” 500 appassionati ed esperti botanici da tutta Italia per “eleggere” le venti piante simbolo delle venti regioni italiane.

Si va dalla Primula di Palinuro per la Campania che cresce endemica a picco sul mar Tirreno, allo Zafferano etrusco per la Toscana, al Pino loricato per la Basilicata che si trova solo nel Parco Nazionale del Pollino, o ancora alla Sassifraga dell’Argentera per il Piemonte, la più votata in assoluto, una bellissima pianta erbacea a fiori rosa, tipica delle Alpi occidentali.

“L”idea è di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema della biodiversità vegetale – spiega Lorenzo Peruzzi – e così sono state elette venti piante, che per valenza storico-scientifica, peculiarità biogeografiche e bellezza, possano essere assurte a ‘simbolo’ di ognuna delle venti regioni italiane”.

I risultati della votazione saranno presentati ufficialmente durante la giornata di studio “La flora in Italia: stato delle conoscenze, nuove frontiere, divulgazione”, organizzata dalla Fondazione per la Flora Italiana e dalla Società Botanica Italiana il prossimo 7 dicembre al Dipartimento di Biologia Ambientale dell”Università di Roma La Sapienza.

I risultati di questa particolare votazione sono stati preannunciati dagli organizzatori. Il nome di ciascuna pianta “eletta” ha un link che riporta al Portale della Flora d”Italia dove sono pubblicate specifiche informazioni relative alla specie.