Manovra. Varoufakis. Governo italiano non ceda. Salvini? Creato dal fallimento dell’establishment

Agenpress – Matteo Salvini, secondo Varoufakis “è stato creato dal fallimento dell’establishment, che ha bisogno di esibirlo come nemico. Ma funziona anche al contrario. È tutta una pantomima: Juncker è funzionale a Salvini e viceversa. Un esempio? Macron non sarebbe mai stato eletto senza Marine Le Pen. Quella tra Juncker e Salvini è tutta una pantomima.

Lo dice l’ex ministro delle finanze del governo Tsipras, Yanis Varoufakis, in un’intervista al Fatto quotidiano. Con Luigi Di Maio, fa quindi sapere, “ci ho parlato in passato, mi ha fatto domande, è stato molto educato, ma ora non vedo motivo per farlo: i Cinque Stelle non sono quelli di tre anni fa”.

Il governo italiano, secondo Varoufakis, “deve decidere se vuole cambiare le regole o fare una battaglia per violarle, che non serve a niente. Il mio problema con questo governo è che sta continuando la strategia di Renzi. Mandare avanti il ministro e poi dire che le richieste dell’Europa non vanno bene. Dovrebbe invece dire: ‘Ok, non possiamo rispettare queste regole, ecco il nostro piano per cambiarle'”.

Per l’ex ministro greco “è stato un giorno triste quello in cui Alexis Tsipras ha lottato per convincere Bruxelles e Berlino di essere il loro uomo. Quindi, no, non sono d’accordo sul consiglio all’Italia che è meglio cedere subito”.

Il governo italiano quindi sbaglia ad abbassare la manovra dello 0,2%? “Sì. Dovrebbe presentare la richiesta di un piano straordinario di investimenti europei, ovvero bond della Banca europea, per investimenti veri come riconversioni ecologiche e industriali. Se fosse accettato, l’Italia si impegna a rispettare tutti gli impegni, se fosse negato, dovrebbe partire con un piano unilaterale di investimenti nazionali e arrivare anche al 3%”.I