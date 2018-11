Papa: la Madonna non può essere la madre dei corrotti

Agenpress. “Maria non può essere la madre dei corrotti perché i corrotti vendono la mamma – aggiunge il Pontefice – vendono l’appartenenza a un popolo, vendono l’appartenenza alla famiglia. Cercano solo il proprio profitto economico, intellettuale e politico. Fanno una scelta egoistica, direi satanica. Chiudono la porta da dentro e Maria non può entrare. Non lasciano entrare la mamma”.

“Per questo – spiega Papa Francesco – loro si chiudono, non hanno bisogno di una madre, di un padre, di una appartenenza a un popolo, di una Patria, di una famiglia. Vivono nell’egoismo e il padre di questo, chi gli ha insegnato questo, è il diavolo”.

La preghiera per i corrotti, prosegue ancora Francesco, “è che ci sia un terremoto che li commuova a tal punto che si accorgano che il mondo non è cominciato con loro e non finirà con loro”.

Eppure la Madonna accoglie tutti. “Maria – spiega ancoraPapa Francesco – accompagna la strada di noi peccatori, ognuno con i suoi peccati e prega per noi peccatori. Dobbiamo dire a Maria: ‘Sono peccatore, ma tu custodiscimi’. E lei ci custodisce”. Poi il Papa cita la sua infanzia. “Mia mamma, parlando di noi 5 figli, diceva: ‘I miei figli sono come le dita della mano: tutti sono differenti, ma se mi pungono un dito fa lo stesso dolore se mi pungono un altro dito’”.