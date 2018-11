Silvio Berlusconi. Si attende la sentenza della Corte Europea dopo oltre 5 anni

Agenpress – La Corte europea dei diritti dell’uomo si riunisce in Camera di Consiglio per emettere la sentenza definitiva sul ricorso presentato dal Cav contro la legge Severino che lo aveva defenestrato dal Senato, il 27 novembre del 2013, dopo la condanna a 3 anni (scontati ai servizi sociali) in Cassazione per frode fiscale nel processo Mediaset.

Tutto inizia il 27 novembre 2013, quando l’Aula del Senato dichiara ‘fuori’ il presidente di Fi dopo la condanna nel processo Mediaset. Il voto arriva alle 17.43 quando 192 parlamentari respingono 9 ordini del giorno finalizzati a ‘salvare’ l’ex premier.

A favore della decadenza si esprimono Pd, M5S, Sel e Scelta civica; contrari Forza Italia, Gal, Nuovo centrodestra e Lega. Tramite i suoi legali, due mesi prima, il 10 settembre 2013, Berlusconi aveva presentato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per contestare l’applicazione retroattiva della Severino.

Quattro anni dopo, il 22 novembre del 2017, mentre la legislatura è alle battute finali e mancano pochi mesi alla politiche, in un’aula strapiena soprattutto di stampa e tv, si celebra a Strasburgo l’udienza storica della ‘Grande Camera’ dedicata al caso Berlusconi. La ‘Severino’ prende il nome dall’ex Guardasigilli del governo Monti, Paolo Severino e si tratta della legge numero 190 del 6 novembre 2012.