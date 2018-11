Arezzo. Gommista uccide ladro. Deferito per eccesso di legittima difesa

Agenpress – Un 29enne di origini moldave è entrato nella notte in una rivendita di gomme a Monte San Savino (Arezzo). Ma ad attenderlo ha trovato il titolare, che dormiva nell’azienda proprio per prevenire eventuali furti. Il proprietario non si è lasciato sorprendere e ha sparato al giovane, che è riuscito ad allontanarsi per raggiungere il cortile esterno, dove è morto poco dopo. Ora il titolare è deferito all’autorità giudiziaria per eccesso di legittima difesa.

L’episodio è accaduto intorno alle 4 di notte. Con il giovane rimasto ucciso c’era un complice, riuscito a fuggire. Il titolare, Fredy Pacini, avrebbe raccontato di aver sentito alcuni rumori, di essersi svegliato e di aver sparato d’istinto due o tre colpi di pistola. Il moldavo sarebbe riuscito a trascinarsi fuori dall’azienda dopo essere statocolpito al ginocchio e alla coscia, accasciandosi poi nel cortile.

Uno dei proiettili gli ha reciso l’arteria femorale provocando la morte. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il moldavo è uscito dal capannone dopo essere stato ferito dal primo sparo. Poi, una volta all’esterno, un secondo colpo lo avrebbe raggiunto e, probabilmente, ucciso. I due ladri cercavano quasi sicuramente le costose bici da corsa di cui Pacini è rivenditore autorizzato.

Pacini era stato invitato anche in diversi programmi televisivi per raccontare la sua “odissea” contro i ladri. Una battaglia che, forse, si chiude nel peggiore dei modi e che ora lo costringerà a difendersi in Tribunale. Nelle immagini mandate in onda da Teletruria si vedono il letto e il divano, nuova “casa” di un lavoratore costretto a difendere la sua azienda. Una decisione estrema, ma necessaria: “Dal 2014 – raccontava – vivo qui dentro per tutelare quello che sto facendo e quello che non voglio mi venga portato via”.

Gli allarmi ci sono, ma non sempre servono. In uno dei tentativi di furto (andato a vuoto) i banditi avevano disinserito l’antifurto. “L’allarme serve – diceva lui – ma se in due minuti riescono a portarsi via tutto quello che hanno tra le mani e a te servono tre minuti per arrivare da casa, non trovi più nessuno”.

Al momento Pacini è stato deferito (e non indagato come inizialmente era trapelato) dai carabinieri all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Nel pomeriggio o al più tardi giovedì potrebbe essere ascoltato dagli investigatori per ricostruire anche con la sua versione lo svolgimento dei fatti.