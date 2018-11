Cosimo Maria Ferri (PD): Violenza Donne, con Codice Rosso proseguire su strada intrapresa

Agenpress. “Il codice Rosso è una norma manifesto, uno slogan che non affronta realmente il problema della prevenzione e non tutela le vittime. Non è una novità, perché la legge già prevede l’obbligo di trasmissione della notizia di reato “senza ritardo” da parte della polizia giudiziaria. Il tema non va affrontato in questo modo. Indicare un termine di tre giorni per l’ascolto della persona offesa non risolve il problema, perchè non assicura protezione nella fase antecedente. Del resto l’audizione della persona offesa nell’immediatezza della querela potrebbe non essere l’unico atto decisivo: può essere infatti molto più proficuo, ai fini del buon esito delle indagini, procedere a dei riscontri immediati ed altre attività investigative.

Inoltre non tutti i casi hanno la stessa urgenza: sarebbe dunque meglio lasciare la valutazione al Pm, che potrà dare priorità alle situazioni più gravi e urgenti.

Peraltro esiste già una corsia preferenziale, introdotta dai Governi precedenti, per la trattazione dei procedimenti di violenza di genere, che assicura comunque priorità e tempestività. A ulteriore tutela della persona offesa in fase di indagini, è stata introdotta nel 2013 la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria nei confronti di chi è colto in flagranza di reati di violenza familiare, in caso di pericolo per la vita o l’integrità della persona offesa. Il “codice rosa”, già in vigore dal 2016, garantisce inoltre prima assistenza e soccorso prioritario alle vittime nelle strutture ospedaliere. Sono già stati adottati diversi protocolli da Tribunali, Procure della Repubblica e forze dell’ordine per assicurare tempestività nell’ascolto e nell’acquisizione della prova, protezione, sostegno e cura alle vittime di violenza. Bisogna proseguire su questa strada, fare rete per ridurre i tempi, stare vicino alle vittime e aiutarle a denunciare immediatamente.

Occorre rendere operativi gli strumenti di prevenzione e repressione previsti e assistere le vittime subito dopo i primi atti di molestie o violenze ma anche successivamente per evitare la reiterazione.

Sul punto si può rendere obbligatorio il Protocolla Sara, che fornisce precise indicazioni per valutare se l’autore del reato possa nuovamente commettere atti di violenza di genere in modo da adottare le dovute misure preventive e repressive. Protocollo che già molte Procure stanno peraltro adottando.”

Così ha dichiarato Cosimo Maria Ferri componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati.