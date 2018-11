Di Battista attacca Renzi e Boschi. “Avete la faccia come il culo!”

Agenpress – “Mi ero ripromesso di non parlare più di Renzi e Boschi, di questi animali politici ormai estinti. Ma non si può tacere di fronte alle robe ridicole che questi due ex uomini politici ieri hanno tirato fuori sulla questione relativa al papà di Luigi. Io ho cercato di trovare dei sinonimi rispetto alle loro uscite ridicole, tipo natiche al posto delle gote o il deretano al posto del volto. Ma invece bisogna dire le cose come stanno: Renzi e la Boschi hanno la faccia come il culo”.

E’ quanto scrive su Facebook di Alessandro Di Battista.

Il motivo? “Per quello che sono riusciti a dire ieri. Renzi che dice: ‘Adesso chiedi scusa’. Ma scusa de che? Poi Boschi, che nel video sembrava una delle gemelline di Shining, ha detto che non si augura che altri passino quello che ha passato il padre. Ma io non gli auguro di passare quello che hanno passato i cittadini per colpa delle loro scelte. Chi se ne frega di babbo Boschi o di babbo Renzi. Il problema sono i figli. A me dei padri non me ne può fregare di meno”.