Di Maio, socio della società ereditata dal padre, si difende. Esibirò tutte le carte

Sulla vicenda di mio padre “fate tutti gli accertamenti che dovete ma l’unica cosa che non sopporto è come io possa essere paragonato ad una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, riferendosi alle accuse di Maria Elena, aggiungendo: “Io non mi sono messo a fare il giro delle sette chiese per salvarlo. Io al contrario prendo le distanze da quei fatti”.

Ma, come riporta il Corriere, “la prima anomalia è la presenza di Luigi Di Maio nella società, la Ardima Srl. Ereditata dal padre gestore e dalla madre titolare, Paolina Esposito, nel 2012. E finita proprio al futuro vicepremier, titolare del 50 per cento delle quote, insieme alla sorella Rosalba. A gestire il tutto, il terzo fratello, Giuseppe. Un mosaico familiare decisamente ingarbugliato. Molti deputati non sapevano neppure che Di Maio era socio dell’azienda. Titolarità non dichiarata nei curricula ufficiali.

«Molti di noi — ragiona un parlamentare al secondo mandato — hanno mollato società e lavori per evitare conflitti d’interesse. Lui non ci lavorava, d’accordo, ma forse avrebbe fatto meglio a sbarazzarsene per tempo». Anche perché Di Maio non è un parlamentare qualunque: è il ministro del Lavoro. Da lui dipende, per esempio, l’Ispettorato del Lavoro, che potrebbe dovere intervenire sull’azienda di sua proprietà. Conflitto d’interesse potenziale. In capo al leader del Movimento che combatte da anni lancia in resta contro i conflitti d’interesse.

Ma non è l’unico dubbio. Il sospetto più pesante che sorge a un certo punto è che Di Maio abbia lavorato in nero nell’azienda di suo padre e poi sua. Solo un sospetto, avanzato dalle «Iene». Perché a sera Di Maio si presenta a «Di Martedì» e spiega: «Ho lavorato poco e regolarmente con mio padre. Esibirò tutte le carte».