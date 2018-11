DL Fisco: stretta su evasori Rc auto, stop patente. In Italia 5 milioni di auto senza assicurazione. Codacons

Agenpress. Bene per il Codacons l’emendamento al decreto fiscale approvato in Aula al Senato che prevede un giro di vite contro gli automobilisti che circolano senza copertura assicurativa.

“Si tratta di un fenomeno che ha registrato un vero e proprio boom nel periodo della crisi economica, e in base alle ultime stime sono quasi 5 milioni le autovetture circolanti in Italia sprovviste di assicurazione – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il 13% del parco veicoli in Italia è privo di rc auto, con percentuali più elevate in Campania, dove una automobile su 4 circola senza copertura assicurativa. Un fenomeno questo che danneggia la collettività e ha effetti negativi sulle tariffe praticate delle imprese assicuratrici”.

Il Governo però, oltre ad inasprire le sanzioni nei confronti dei trasgressori, deve incrementare i controlli sul territorio, perché solo così darà possibile rendere davvero efficace il provvedimento inserito nel Dl Fisco – conclude il Codacons.