Giustizia: Ferraresi, nuovi percorsi per i tirocinanti

Agenpress. “Il Governo si impegna a valorizzare chi ha effettuato un tirocinio, grazie alle politiche di assunzione che il Ministro promuoverà con le risorse finanziarie già stanziate e quelle programmate nella Legge di bilancio. In questo modo sarà assicurata la massima valorizzazione delle competenze acquisite attraverso i percorsi formativi svolti negli uffici giudiziari”.

Così il sottosegretario, Vittorio Ferraresi, a proposito della questione legata ai cosiddetti tirocinanti della Giustizia.

“Non sarà garantito un automatismo, in quanto impossibile – continua Ferraresi – ma di sicuro il vasto piano di assunzioni che sta mettendo in campo il Ministero, in particolare le 3mila assunzioni in deroga nei prossimi tre anni che si andranno ad aggiungere alle 5mila assunzioni per turn-over, potranno riguardare tante delle persone che hanno svolto in precedenza un tirocinio formativo presso i tribunali”.