Iniziativa in Consiglio Comunale della Lega Giovani Fiumicino

Agenpress. “Sono orgogliosa delle ragazze della Lega Giovani di Fiumicino che oggi, durante il Consiglio comunale, sono entrate in aula con il volto coperto da un velo e accompagnate da uno striscione “Anche questo è femminicidio”.

Come ho avuto l’occasione di ribadirlo anche durante l’evento di lunedì scorso in Regione Lazio, all’indomani della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, non è sufficiente parlare di un tema così importante come la violenza di genere un solo giorno all’anno e l’iniziativa di queste ragazze va’ proprio in questa direzione di continua informazione.

La violenza fisica, sessuale e psicologica, che viene esercitata sulle donne, è un problema che coinvolge tutta la società. Ma non dobbiamo dimenticarci delle tante donne che vivono in paesi e culture lontane dalla nostra, dove resta ancora molto da lavorare per i diritti delle donne e le violenze commesse contro di esse rimangono spesso impunite e i loro diritti vengono molte volte ignorati o calpestati.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega alla Regione Lazio.