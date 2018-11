Meteo. Temperature in sensibile calo su tutta Italia

Agenpress – AL NORD. Giornata all’ insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali ma con nubi irregolari in transito sulle Alpi e in pianura Padana. Maggiori schiarite sulla Liguria e sulle regioni nord-orientali.

AL CENTRO. Tempo stabile per tutto l’ arco della giornata sulla Toscana, Umbria e Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi.Piogge possibili ancora tra Marche e Abruzzo e neve sugli Appennini in calo fino a 600 metri. Fenomeni in esaurimento in serata.

AL SUD. Giornata con instabilità meteo al Sud peninsulare e Sicilia, asciutto e locali schiarite in Sardegna. Piogge sparse tra Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia specie al mattino e al pomeriggio, esaurimento dei fenomeni in serata o nottata. Neve sugli Appennini dai 900-1500 metri.

Temperature in sensibile calo su tutta Italia.