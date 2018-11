Pena di morte. Sono 106 i Paesi dove è stata abolita per tutti i reati

Agenpress – La Comunità di Sant’Egidio nel corso dell’ XI Congresso dei ministri della Giustizia aperto questa mattina a Roma ha reso noto che sono 106 i Paesi che hanno abolito per legge la pena di morte per tutti i reati, 8 quelli che l’hanno abolita salvo che per reati eccezionali e in tempo di guerra e 29 Paesi non applicano esecuzioni capitali da almeno 10 anni. Sono invece 56 i Paesi che mantengono la pena di morte ma il numero di quelli dove viene eseguita la pena capitale è sceso a 23.

Al congresso partecipa per la prima volta il ministro della Giustizia della Malaysia Liew Vui Keong, dove ancora vige la pena di morte, e un rappresentante del Parlamento della Bielorussia, Andrej Naumic. Al congresso partecipano anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.