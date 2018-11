Regione Lazio. Approvati in Commissione Bilancio emendamenti a prima firma Laura Corrotti (Lega)

Agenpress. Approvati oggi in commissione bilancio gli emendamenti presentati dal consigliere regionale Laura Corrotti (Lega) che prevedono l’informatizzazione e l’automazione dei pagamenti per le aziende che erogano in convenzione con la Regione Lazio servizi per il lavoro e l’ampliamento della strategia regionale per il finanziamento di progetti dedicati alle nuove discipline sportive.

“Con l’emendamento su l’informatizzazione e l’automazione dei pagamenti diamo una risposta a tutte quelle aziende che hanno investito nei servizi per l’impiego e grazie alle quali la Regione eroga politiche attive del lavoro in favore di soggetti svantaggiati quali giovani, disoccupati e mamme uscite dal mercato del lavoro. Queste aziende vengono ad oggi pagate dopo circa due anni, tempistica inaccettabile per l’importanza del ruolo che svolgono. Ad oggi queste aziende inviano una quantità smisurata di documenti che la sola lettura e valutazione richiede un lavoro immenso da parte degli uffici della Regione. Con il nostro emendamento chiediamo che tutto il processo avvenga digitalmente, che venga eliminato ogni documento e che il processo di valutazione venga effettuato in via automatica da sistemi informatici che possono disporre il pagamento anche dopo uno o due giorni dalla rendicontazione dell’ente.

Inoltre, considero importante per l’inclusione sociale anche l’approvazione dell’emendamento che rivede la strategia regionale con il finanziamento di progetti volti a sostenere e promuovere anche nuove discipline sportive emergenti.

Rimando invece all’appuntamento in Aula sull’emendamento che intende rivedere l’indennità di partecipazione dei giovani in materia di tirocini NEET e facilitarli maggiormente nell’inserimento occupazionale attraverso una rivisitazione della spese a carico dell’impresa, oggi scoraggiate nel formare nuovi giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro.” Conclude Laura Corrotti, consigliere Lega alla Regione Lazio