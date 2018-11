Violenza sulle donne. Codici, un problema che rischia di essere svilito dalle strumentalizzazioni

Agenpress – Continua, a colpi di numeri ad effetto, la rincorsa al sensazionalismo sul tema della violenza sulle donne. Dover aver commentato i dati forniti dai centri antiviolenza, che secondo il Segretario Nazionale dell’Associazione Codici Ivano Giacomelli sono gonfiati per giustificare la loro esistenza, oggi è la volta di un altro protagonista.

“Save the Children – afferma il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – dichiara che in 5 anni sono stati 427mila i bambini testimoni di violenza sulle donne in Italia. Viene da chiedersi se il nostro Paese sia veramente così violento o se invece la violenza sia solo mediatica, con l’obiettivo di apparire. Il problema della violenza sulle donne esiste e deve essere affrontato – conclude il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – ma ormai viene il dubbio che questi allarmi sociali, lanciati in continuazione, servano in realtà a giustificare l’esistenza di certe associazioni”.