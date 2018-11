Codacons. Il Presidente Rienzi pronto a dimettersi dal M5S. Ha tradito le speranze dei cittadini

Agenpress – Si avvicina la rottura tra il Movimento 5 Stelle e il Codacons, con il presidente dell’associazione Carlo Rienzi, da anni iscritto al M5S, pronto ad abbandonare il mondo grillino.

“Il M5S ha tradito tutte le aspettative e le speranze dei cittadini, e ha dato ieri il colpo di grazia alle associazioni che lottano per la difesa dei più deboli – spiega Rienzi – Nel corso del Consiglio dei Ministri, infatti, il Movimento ha espresso contrarietà all’emendamento che esonera le Onlus dal pagamento del contributo unificato quando avviano azioni legali a favore della collettività, e così facendo priva milioni di italiani della possibilità di difendere i propri diritti di fronte alla giustizia”.

“Un tradimento dei cittadini ancor più grave se si considera che proprio le alte cariche del Movimento e gli uffici tecnici del Mef avevano dato nelle scorse settimane parere favorevole all’emendamento sul contributo unificato, riconoscendo come il balzello danneggiasse realtà impegnate nel sociale come Codacons o Legambiente – prosegue Rienzi – A questo punto, se non passerà l’emendamento, dovrò necessariamente uscire dal Movimento, ma spero ancora in un ravvedimento dei 5 Stelle, visto che proprio i grillini avevano presentato lo stesso emendamento nella passata legislatura e considerato che esiste la copertura finanziaria del provvedimento, grazie alle multe dell’Antitrust. Sarebbe davvero grave se questo Governo decidesse di aiutare gli evasori con la pace fiscale abbandonando i cittadini meno abbienti, considerato che 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato negli ultimi 3 anni a far valere i propri diritti in tribunale a causa degli elevati costi della giustizia” – conclude Carlo Rienzi.