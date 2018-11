Forza Italia nelle principali piazze piemontesi contro la manovra di bilancio del Governo del NO

Agenpress. “Ancora una volta saremo nelle piazze tra la gente per spiegare gli effetti disastrosi che la legge di bilancio avrà su tutti noi, lo faremo presenziando con i nostri gazebo nelle principali piazze delle provincie piemontesi ” lo annuncia il coordinatore regionale Paolo Zangrillo per lanciare la campagna di informazione che prevede nei week end la distribuzione di materiale informativo in piazza, e durante la settimana diversi incontri con le associazioni di categoria.

“L’unico modo per fermare questo Governo del no” – aggiunge Paolo Zangrillo “ è informare i cittadini spiegando in maniera semplice e chiara il perché della nostra contrarietà al reddito di cittadinanza, al blocco delle grandi opere ed ai provvedimenti che metterebbero a rischio i risparmi degli italiani”.

“Dopo la manifestazione Si Tav organizzata davanti al Municipio di Torino, Forza Italia sarà ancora in piazza e nei mercati della città ” – afferma il deputato torinese Roberto Rosso – saremo presenti con i nostri militanti e simpatizzanti, è previsto inoltre un tour dell’ europarlamentare Alberto Cirio che accompagnato dal Coordinatore di Torino Davide Balena presenzierà in tutti i nostri gazebo per incontrare e confrontarsi con le diverse realtà dei quartieri ”.

“Continuiamo quindi a preferire il confronto diretto con le persone – concludono Zangrillo e Rosso– rispetto alle riunioni a porte chiuse di certi partiti, oggi più che mai è fondamentale che la gente si confronti direttamente con i propri rappre per capire quali sono i rischi che il nostro Paese sta correndo, in questa maniera fake news, annunci confusi e promesse irrealizzabili tipiche del movimento 5 stello potranno rivelarsi per quello che sono: nient’altro che bugie ”