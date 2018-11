Milano. Bambini picchiati e presi a calci, braccio rotto. Arrestato un maestro

Agenpress – Schiaffi e spinte ai bambini tra i 2 e i 5 anni di un asilo di Pero (Milano): sono 42 gli episodi violenti registrati dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (ai domiciliari) nei confronti di un maestro di una scuola dell’infanzia su richiesta della Procura del capoluogo lombardo. La misura arriva al termine di un’indagine durata circa un mese.

Nelle immagini delle telecamere nascoste dagli investigatori nelle aule dell’asilo nido si possono vedere diversi episodi di maltrattamenti fisici e verbali da parte dell’insegnante, un cittadino italiano di 64 anni: calci, spintoni, urla. In alcune immagini i bambini vengono presi di peso e scaraventati a terra, sgridati violentemente e tirati per le orecchie. In un altra parte del video si vedono chiaramente i bimbi seduti a terra in cerchio e l’uomo dare calci alla testa a uno dei piccoli. Il tutto condito da urla ripetute dell’uomo: ‘Hai finito?’, ‘Il tuo papà te lo dò io’, con seguito di sculacciata, rivolto ad un bambino che per addormentarsi chiedeva del padre, e dal pianto dei bimbi.