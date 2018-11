Reddito di cittadinanza. Castelli non sa rispondere su chi sta stampando le tessere

Agenpress – Laura Castelli, sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze mette di nuovo in imbarazzo il governo. Ospite del programma di La7 “Otto e Mezzo”, l’esponente M5s viene messa in difficoltà dalla conduttrice Lilli Gruber che le chiede: “Di Maio ha annunciato che sono in stampa le tessere elettroniche per erogare il reddito di cittadinanza: intanto sono 5 o 6 milioni? E chi le sta stampando?”.

“La platea dovrebbe essere di 5 milioni e mezzo circa”, ha risposto Castelli, ma davanti alle pressioni della conduttrice e dell’ospite Alessandro Sallusti, non arriva alcuna spiegazione esaustiva sulle modalità con le quali il sussidio verrà erogato. Il direttore del “Giornale” si porta le mani in testa in segno di disperazione, mentre il giornalista Luca Telese in studio commenta ironico: “Tipografia segreta”.

La vicenda non si è limitata alla diretta televisiva e rischia di approdare anche in Parlamento dopo che il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha preannunciato un’interrogazione parlamentare con questa nota:”Fratelli d’Italia pretende che i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria chiariscano le dichiarazioni rilasciate ieri dal vice ministro all’Economia Laura Castelli alla trasmissione “Otto e mezzo”. Stando alle sue parole infatti, sarebbero già in stampa in una non precisata tipografia milioni e milioni di tessere per l’erogazione del reddito di cittadinanza. Al di là delle imbarazzanti e confuse parole del vice ministro, ci chiediamo: se ancora non c’è una norma che autorizza la spesa come è stato possibile stampare le tessere? E se la tipografia non è l’Istituto Poligrafico dello Stato, a chi è stata affidata la stampa e a quali costi? E se queste tessere, che evidentemente non possono essere al portatore ma nominative, sono già in stampa, significa che il governo conosce già nome e cognome dei beneficiari del reddito di cittadinanza?”.