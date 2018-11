Reddito di cittadinanza. Di Maio. Non si torna indietro, è una misura di civiltà

Agenpress – “C’è ancora qualcuno che pensa che portare la pensione minima a 780 euro con la pensione di cittadinanza, come abbiamo stabilito con la manovra, sia ‘populista’? Andate a dirlo ai nonni che muoiono di freddo. La pensione minima sopra la soglia di povertà è una misura di civiltà e non si torna indietro!”.

Così Luigi Di Maio in un post in cui commenta un rapporto secondo il quale quasi la metà degli anziani non si può permettere di accendere i termosifoni in casa.

Di Maio parla dei “poveri energetici” e cioè gli italiani con una pensione che non basta a pagare le bollette del gas, dell’acqua calda e dell’elettricità. A vivere in questa situazione è il 47% degli anziani intervistati da Nord a Sud. Con conseguenze gravi anche sullo stato di salute e i livelli di mortalità. I poveri energetici sono per lo più anziani soli, vedovi o vedove, che vivono in piccoli appartamenti tra i 40 e i 60 metri quadri, in condomini cittadini, e senza grandi attività sociali. Le donne sono la maggioranza. Tra chi è in affitto, poi, le ristrettezze energetiche aumentano: una sola pensione non basta a pagare la rata mensile e a riscaldare la casa. Il 73,8% tra i più poveri accende i riscaldamenti “solo se strettamente necessario”. Con una spesa media annua per il gas di soli 258 euro, circa 500 euro in meno dei coetanei che se la passano meglio.