Reddito di cittadinanza. Zangrillo (FI). Di Maio mentitore seriale. Nessuno ha mai dato mandato di stampare le tessere

Agenpress – “Il vicepremier Di Maio è un mentitore seriale. Forza Italia ora ne ha le prove inconfutabili dopo la risposta al question time che ho presentato in Commissione Lavoro per sapere dal ministro a chi avesse affidato l’incarico di stampare i primi cinque, sei milioni di tessere per il reddito di cittadinanza visto che né Agid, né Inps, né Poste Italiane, né il sistema degli Istituti di credito sono mai stati attivati in merito. Il sottosegratario al Lavoro Claudio Durigon ha tergiversato recitando cosa intenda il Governo per reddito di cittadinanza, ma senza poter rispondere all’ennesima “balla” lanciata dal capopolitico Cinquestelle durante la trasmissione “Piazza Pulita” andata in onda su La7”. Ad affermarlo il deputato Paolo Zangrillo, capogruppo degli azzurri in Commissione Lavoro e coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

Conclude Zangrillo: “Ancora una volta Di Maio utilizza la disinformazione come arma di distrazione di massa per evitare di dover rispondere agli italiani dei disastri che sta compiendo. Continua in una politica sempre al rialzo verso i suoi elettori, peccato che lo faccia dimenticandosi di accompagnare alle dichiarazioni gli atti politici e le coperture economiche. Non si governa con i post e i comunicati stampa ma soprattutto non si riveste il ruolo di ministro distribuendo panzane ai propri elettori un tanto al chilo”.