Regione Lombardia approva l’istituzione del Garante per le vittime di reato. Successo per l’Associazione Vittime del Dovere

Agenpress. La Lombardia sarà la prima Regione in Italia ad avere un Garante per la tutela delle vittime di reato. Il Consiglio regionale, in data 28 novembre, ha quindi dato il via libera all’unanimità al progetto di legge che istituisce la nuova figura, proposta dal Consigliere regionale del Gruppo Misto Viviana Beccalossi.

“Questa legge parte da un presupposto semplice: paradossalmente e sempre più spesso, i colpevoli di reato godono di diritti e benefici a loro tutela, mentre le vittime vengono lasciate sole ad affrontare la loro battaglia per chiedere giustizia, fino ad arrivare ai casi più gravi nei quali talvolta chi si difende finisce addirittura per essere messo sotto accusa, con un inaccettabile scambio di ruolo tra la vittima e il carnefice. Sono molto soddisfatta per la condivisione unanime emersa prima in Commissione e oggi in Consiglio regionale perché rafforza sicuramente il ruolo e l’autorevolezza di questa figura conferendole

un grande valore istituzionale” ha spiegato ieri Beccalossi.

Al Garante regionale potranno rivolgersi le vittime (o i familiari, compresi i conviventi, in caso di decesso) di tutti i delitti del codice penale contro l’incolumità pubblica e contro la persona, nonché chi subisce un furto in casa o con strappo, rapina, estorsione, usura e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il provvedimento prevede che il Garante possa offrire assistenza gratuita per fornire informazioni sui tempi e i modi per presentare denuncia e querela, per ricevere assistenza psicologica, sociosanitaria e legale: può inoltre promuovere specifiche iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale e avviare campagne e attività informative sul territorio anche tramite i servizi sociali dei Comuni e le associazioni territoriali preposte.

Grazie all’approvazione di un emendamento del Presidente della Commissione Antimafia Monica Forte viene precisato che tra le vittime di reato che possono chiedere assistenza al Garante vi siano anche le vittime di reati familiari.

Un successo per l’Associazione Vittime del Dovere Onlus che ha da tempo sottolineato la necessità che le Vittime di reato vengano rivalutate in termini di considerazione generale e siano ad esse dedicate attenzioni particolari.

L’iniziativa era stata posta all’attenzione del precedente Governo in particolare alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri dell’Interno, della Difesa e della Giustizia nel 2017 con relazioni protocollate in occasione di riunioni e colloqui.