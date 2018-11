Acerbo (Prc): «Positiva iniziativa De Magistris. Lavoriamo per costruire alternativa popolare»

Agenpress. «Domani, sabato 1 dicembre, parteciperemo all’assemblea proposta e organizzata da Luigi De Magistris – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – al Teatro Italia a Roma.

Giudichiamo positivamente l’appello lanciato dal sindaco di Napoli con cui abbiamo costruito fin dall’inizio un’esperienza di governo locale in alternativa al Pd e alla destra e poi anche al M5S. Da tempo lo sollecitiamo a un impegno diretto sul piano nazionale nella costruzione di uno schieramento popolare che unifichi chi in questi anni ha resistito. Pensiamo che debba essere un imperativo categorico quello di costruire un’alternativa al governo gialloverde e a chi come il Pd ha svenduto diritti sociali e beni comuni. Apprezziamo l’appello per la radicalità e la consapevolezza della necessità di una rottura rispetto alle politiche dominanti da due decenni, il richiamo alla Costituzione e i contenuti delle lotte che abbiamo condiviso da anni, mentre quella che chiamano sinistra faceva cose di destra.

Come dimostrano le tante mobilitazioni c’è un’Italia che non si riconosce in questo governo e nei suoi decreti razzisti ma che non condivide neanche le politiche di privatizzazione e precarizzazione condotte da chi ora è all’opposizione in parlamento. O l’ipocrisia di chi ora finge di preoccuparsi per i diritti umani ma ha condannato migliaia di rifugiati alla prigionia nel deserto libico.

Siamo convinti che vi siano le condizioni per la convergenza su un programma antiliberista di rottura con i trattati europei. E su un progetto di alternativa per l’Italia e l’Europa».