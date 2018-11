Di Maio. Filippo Roma minacciato di morte. Solidarietà dall’Ordine giornalisti e Stampa italiana

Agenpress – “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste le minacce di morte ricevute da Filippo Roma, il giornalista delle Iene che si sta occupando del caso del papà di Luigi Di Maio. A rivelarle l’episodio è lo stesso programma televisivo in un post sui social.

Solidarietà è stata espressa dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Ordine nazionale dei giornalisti.

“In nessun Paese che si dica civile – affermano Fnsi e Ordine in una nota – è accettabile che si tenti di mettere il bavaglio all’informazione ricorrendo a intimidazioni e violenze. Purtroppo, stiamo assistendo ad una escalation di minacce contro chi fa informazione. È necessario che la politica faccia la sua parte per ripristinare un clima di tolleranza e rispetto. Alle autorità e alle forze dell’ordine chiediamo di indagare a fondo e in fretta su questo ennesimo episodio e di adoperarsi per fare in modo di garantire a tutti gli operatori dei media di poter svolgere in serenità e sicurezza il loro lavoro al servizio dei cittadini. Siamo accanto a Filippo Roma e alla redazione del programma ‘Le Iene’ e saremo al loro fianco in qualunque iniziativa decideranno di intraprendere”.