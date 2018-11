Expo Internazionale Felina, ad Arezzo una due giorni interamente dedicata al mondo dei gatti

Agenpress. La F.i.fe (Fédération Internationale Féline) e la Anfi (Associazione nazionale felina italiana) hanno promosso una due giorni ad Arezzo, l’Esposizione Felina di Arezzo, una rassegna interamente dedicata al mondo del Pet felino, con un concorso di bellezza a corredo di una vasta esposizione di accessori, oggettistica, cibo di ogni sorta a cui parteciperanno ben diciotto aziende leader nel settore.

Al vertice di questo ambizioso progetto che vedrà luce nelle giornate dell’1 e del 2 dicembre 2018, l’organizzatore Francesco Spadafora, che a distanza di quattordici anni dall’ultima volta, riporta nel capoluogo toscano una competizione di fama internazionale, con giudici da tutta Europa e un’incredibile passerella di gatti di ogni razza e provenienza, che si contenderanno lo scettro del più bel gatto nelle rispettive categorie.

In esclusiva per Spraynews.it ha dichiarato: “Nella due giorni dell’Expo Internazionale Felina di Arezzo sfileranno circa duecentocinquanta gatti al giorno, delle varie razze comprese nella competizione. La gara vedrà nel ruolo di giudici personalità di spicco del mondo del Pet felino e alla fine dell’ultima giornata verrà decretato il vincitore, il più bel gatto del concorso di quest’anno. Saranno presenti con i loro stand diciotto aziende leader nel settore, dal pet food all’oggettistica, un successo annunciato che speriamo possa diventare un appuntamento tanto atteso quanto ambito.

Ci saranno gatti da tutto il mondo: dal siamese al persiano, dai Blu di Russia ai Devon Rex, Certosini, orientali, Thailandesi, Turco Van, Kurian Bobtail. Moltissime razze in rappresentanza di quasi ogni parte del globo. I gatti avranno accesso al salone nella mattinata di sabato, dove ci sarà uno scrupoloso esame veterinario prima di dare il via libera per la gara. Alle 10.30 sarà ufficialmente indetta la gara e avranno inizio i giudizi. Nel pomeriggio del secondo giorno i più bei gatti di ciascuna delle categorie in gara avrà accesso al verdetto finale, dove si deciderà quale sarà il più bello dell’intera esposizione.

In giuria avremo le svedesi Hannah Jenses (giudice F.i.fe gategoria I e II) e Annette Sjodin (giudice F.i.fe per tutte le razze). Dalla Danimarca Jorgen Billing (giudice F.i.fe per tutte le razze). I connazionali Luigi Comorio (giudice F.i.fe tutte le razze) e Mario Ottino (giudce F.i.fe categoria I e II) e dalla Repubblica Ceca il giudice Eric Reijers (giudice F.i.fe tutte le razze).”

Così Francesco Spadafora a Spraynews.it