Le Iene. Di Maio. Non attaccate Filippo Roma. Ho conosciuti aspetti di mio padre che non sapevo

"Ho conosciuto aspetti della mia famiglia e questo aiuta sempre nei rapporti figli-genitori. Ho preso le distanze da quei comportamenti e sono contento che mio padre abbia chiesto scusa, ma non prendo le distanze da mio padre, che resta mio padre".

Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, a margine di un evento al Mise, ha commentato ancora la vicenda che riguarda il padre.

“So che in rete si sta attaccando Filippo Roma delle Iene: io, come sulla questione dei rimborsi, anche su quella che riguarda i lavoratori in nero di mio padre non credo che si debba attaccare Filippo Roma, perché grazie a quel servizio io ho scoperto anche dei non detti della mia famiglia”.

“Non si attacchi Filippo Roma e non si attacchino i giornalisti che hanno fatto conoscere questa vicenda. Poi ho detto anche a mio padre che deve smaltire i frigoriferi e non li deve lasciare in campagna: l’unico rifiuto speciale che è stato sequestrato è stato un frigorifero”.