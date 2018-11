Meteo. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi

Agenpress – AL NORD. Nubi in aumento su tutte le regioni settentrionali con tempo stabile al mattino eccetto deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Possibili precipitazioni al pomeriggio sulle regioni nord-occidentali, nevose sulle Alpi a quote medio-basse. Fenomeni in esaurimento in serata.

AL CENTRO. Cieli nuvolosi al mattino su tutte le regioni centrali ma con tempo asciutto, piogge in arrivo tra Toscana, Lazio e umbria entro la serata, neve in Appennino oltre i 1600 metri di quota.

AL SUD. Nubi sparse al mattino al Sud Italia ma con tempo stabile, peggiora in Sardegna durante la seconda parte della giornata con piogge e temporali, isolate precipitazioni possibili anche in Sicilia e Calabria.

Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi.