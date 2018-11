Morani (PD): l’ultima truffa del governo “Salvini – Di Maio” è sulle tessere per il reddito di cittadinanza

Agenpress. Siamo andati al ministero del Lavoro, con il collega Luciano Nobili – dichiara Alessia Morani – che aveva fatto richiesta di accesso agli atti: volevamo capire qualcosa di più sulle tessere. Ci abbiamo passato quasi l’intera giornata: ci hanno lasciati sul pianerottolo, a fare anticamera.

Di Maio non ha avuto il coraggio di farci ricevere da nessuno dei suoi collaboratori, perché altrimenti avrebbero dovuto rispondere alle nostre domande. Domande che li avrebbero inchiodati: chi sta stampando le tessere? Quante sono? A chi andranno? Quando arriveranno? Con quale legge o atto formale è stato dato mandato di stamparle? La gara pubblica c’è stata? La verità è emersa questa mattina, ma noi la sapevamo già: anche Poste italiane, l’ente indicato da Di Maio come “tipografia” delle reddito card, non sta stampando un bel niente.

Sappiamo benissimo che non c’è la legge sul reddito di cittadinanza: quello che esiste, forse, sono le risorse insufficienti stanziate in legge di bilancio. Sarebbe bastato regalare una calcolatrice al ministro del lavoro (in nero!) perché capisse da subito che il reddito di cittadinanza così come l’avevano ideato e distribuito nelle coscienze dei più fragili tra gli italiani, non ci sarebbe mai stato: non bastavano 65 miliardi, loro ne hanno stanziati (forse? chissa!) 6,5 di miliardi.