Operazione “DecimaAzione”, Sen. Bellanova: “Oggi per Foggia e per la Puglia una data significativa”

Agenpress. “E’ sempre un giorno importante quando l’economia e l’imprenditoria sana di un territorio, soprattutto se un territorio meridionale, possono respirare di sollievo perché finalmente liberi dal giogo vessatorio e criminale delle organizzazioni mafiose e di chi quotidianamente con ricatti, estorsioni, pressioni, attenta alla libertà e alla democrazia delle comunità sociali ed economiche.

Questo oggi a Foggia è accaduto grazie ad un esemplare e complesso lavoro congiunto di Forze dell’Ordine e Magistratura. Per Foggia e per la Puglia una data significativa”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova, componente Commissione nazionale Antimafia, sull’operazione che ha portato all’arresto di 30 esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della cosiddetta “società foggiana”.

“Le cronache e le dichiarazioni di Investigatori e Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari”, prosegue la Senatrice Bellanova, “restituiscono un clima pesantissimo, caratterizzato tra l’altro da estorsioni realizzate a tappeto nei confronti di tutti gli operatori economici operanti nella città di Foggia, dalle agenzie funebri ai gestori di slot machine, passando per gli esercizi commerciali e gli imprenditori edili. Un clima da vere e proprie mani sulla città.

Per questo devono farci riflettere le parole dei vertici delle Forze di Polizia quando, parlando di un cielo azzurro restituito alla città, invitano i cittadini a fare un passo avanti e fare quadrato per impedire e rimuovere dinamiche di questa natura dal tessuto civile ed economico. Lo si fa non prestando il fianco, non nutrendo la zona di grigio e di mafiosità che permette al crimine di attestarsi e radicarsi, affermando e difendendo in tutti i modi il diritto ad un’economia sana, la sola che permette sviluppo duraturo, occupazione buona, vero futuro ai territori”.