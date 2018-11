Pil, Brignone (Possibile): Il governo dà i “numerini” e l’economia peggiora

Agenpress. “Per settimane la credibilità dell’Italia è stata distrutta, creando un isolamento preoccupante, a causa di una manovra confusa. Poi all’improvviso il governo, con Salvini in testa, ha detto di non voler interrompere il dialogo con l’Unione europea sui ‘numerini’ del rapporto deficit/Pil. Solo che mentre Lega e 5 Stelle giocano con la propaganda, i ‘numerini’, per usare un’espressione cara al ministro dell’Interno’, dell’economia reale indicano segnali preoccupanti. Insomma, il governo dà i numerini e l’economia peggiora”.

Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, commentando i dati diffuso dall’Istat.

“Il calo del Pil – aggiunge Brignone – è fortunatamente contenuto, ma rappresenta un segnale che non può essere nascosto dalla propaganda. La Legge di Bilancio va modificata, in maniera sostanziale, dando un cambio di marcia attraverso un serio piano di investimenti sull’ambiente, sulla ricerca e sull’innovazione, che farebbero da volano a una crescita pulita, di qualità, in grado di sostenere anche l’occupazione. In questo quadro, la manovra della Lega a 5 Stelle rischia invece solo di peggiorare la situazione”.