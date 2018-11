Tlc: 28 giorni; multe 2,4 mln Agcom a Tim e Wind Tre

Agenpress. Tre distinte sanzioni per un totale di circa 2,4 milioni di euro sono state inflitte dall’Agcom a Tim e a Wind Tre in relazione alle modifiche contrattuali relative al ripristino della fatturazione mensile.

“Bene, ottima notizia! E’ la legge del contrappasso! Anche se la multa è certo inferiore all’illecito guadagno ottenuto dalle compagnie telefoniche per non aver rispettato fin dal 23 giugno 2017 la fatturazione mensile, è una bella notizia che siano state multate per quando poi sono state costrette a tornarci per via dell’entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La trasparenza e la completezza delle informazioni sono sempre un diritto del consumatore. A maggior ragione il diritto di recesso, che non può essere esercitato senza un’informazione esaustiva e chiara” concluder Dona.