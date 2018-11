Veneto. Le maestre cancellano il nome di Gesù dalla canzoncina di Natale. Alunna si ribella

Agenpress – Le maestre di una scuola elementare della Riviera del Brenta, al confine tra le province di Venezia e Padova, avevano cancellato il nome di Gesù da una canzoncina di Natale imparata per la recita per non offendere la sensibilità dei vicini di banco non cattolici.

Ma una bambina di 10 anni si è ribellata e, dopo aver raccolto le “firme” tra i compagni di classe, ha vinto la sua battaglia: Gesù ha così ripreso il suo posto nella canzone.

La richiesta di lasciare il testo integrale prove della canzone “Natale in allegria” è stata sottoscritta dalla quasi totalità dei bimbi in aula, costringendo le maestre alla retromarcia. Le insegnanti si sono accordate a quel punto per reinserire nello spettacolino natalizio, al quale parteciperanno i genitori degli allievi, la versione originale del brano.